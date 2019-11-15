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Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

, 11:36 | Мия Субботина Фото 154

Девушки приняли участие в съемках благотворительного календаря.

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Фото, видео: Instagram @whenvetsundress

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных. В благотворительной фотосессии для календаря на 2020 год приняли участие почти 100 моделей, пишет издание The Sun.

В кадре девушки позируют с различными животными: овцами, лошадьми, оленями и даже совой. Птица послужила объектом особого внимания — она прикрыла самые интимные части тела модели. А общий кадр студентки сделали на кузове внедорожника в необычном ракурсе.

Организатор проекта студентка Хара Мрджа отмечает, что такие обнаженные благотворительные календари считаются давней ветеринарной традицией.

«Несколько других ветеринарных школ также выпускают обнаженные благотворительные календари», — рассказала девушка изданию.

По нынешнему курсу стоимость календаря равна почти одной тысячи рублей. Вырученные средства организаторы планируют отдать в эдинбургскую ветеринарную клинику, где лечат животных различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крановый завод в Набережных Челнах анонсировал эротический календарь.

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