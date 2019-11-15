Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных. В благотворительной фотосессии для календаря на 2020 год приняли участие почти 100 моделей, пишет издание The Sun.

В кадре девушки позируют с различными животными: овцами, лошадьми, оленями и даже совой. Птица послужила объектом особого внимания — она прикрыла самые интимные части тела модели. А общий кадр студентки сделали на кузове внедорожника в необычном ракурсе.

Организатор проекта студентка Хара Мрджа отмечает, что такие обнаженные благотворительные календари считаются давней ветеринарной традицией.

«Несколько других ветеринарных школ также выпускают обнаженные благотворительные календари», — рассказала девушка изданию.

По нынешнему курсу стоимость календаря равна почти одной тысячи рублей. Вырученные средства организаторы планируют отдать в эдинбургскую ветеринарную клинику, где лечат животных различной степени тяжести.

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