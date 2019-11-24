Смешнее и печальнее: у Зеленского на форме заметили шеврон с черепом

На рукаве формы, в которую был одет президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с моряками в военной гавани в Очакове, был замечен шеврон с черепом. Именно туда доставили возвращенные Россией катера.

Соответствующую фотографию на своей странице в соцсети опубликовал украинский волонтер Роман Доник. Он напомнил, что это шеврон 72-й бригады ВСУ. Известно, что его главе государства подарили в ходе поездки в Луганскую республику.

«То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — заявил Доник.

Facebook /skitalec

Он напомнил, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко был освистан за ношение тактической кобуры.

«Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл „крутого воЕна“», — подчеркнул волонтер (орфография и пунктуация автора сохранена — Прим.ред.).

К слову, на шевроне кроме черепа есть еще девиз воинского формирования УНР «Черные запорожцы» — «Украина или смерть».

«Примазывается, уклонист».

«Кто-нибудь, подарите ему патч „95-й квартал“. Хай, его и тягает», — иронизируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на Украине искали якобы пропавшие унитазы с возвращенных Россией катеров.