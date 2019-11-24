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Мэр Тулуна был трезв в момент ДТП, где погибла его жена

, 10:31 | Карина Бернтгольц Видео 466

Юрий Карих попал в аварию на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Вместе с ним в машине находилась его супруга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Adrian C. Nitu, 5-tv.ru

Мэр города Тулуна Юрий Карих, который накануне с супругой попал в ДТП на трассе в Черемховском районе Иркутской области, в момент аварии был трезв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Обстоятельства дорожного происшествия, случившегося 23 ноября, изучают сотрудники Следственного управления Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Карих, находясь за рулем легкового автомобиля въехал в стоящий на обочине КАМАЗ. В результате аварии погибла жена чиновника Лариса Карих, которая находилась на пассажирском сидении в машине. Супружеская пара ехала в сторону города Тулуна. У градоначальника диагностирован ушиб грудной клетки. От госпитализации он отказался.

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