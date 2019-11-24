Мэр Тулуна после ДТП и гибели жены вернулся в город

Мэр города Тулун Юрий Карих вернулся в город после страшной аварии, в которую он накануне попал с супругой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Черемхово, где произошло смертельное ДТП, Вадима Семенова.

По его словам, Карих отказался от госпитализации, но после уговоров все же остался до утра под наблюдением врачей. Как и сообщалось ранее инфаркт у градоначальника не подтвердился, остальные показатели оказались тоже в норме.

«Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун», — сказал в беседе с агентством Семенов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, автомобиль Юрия Кариха столкнулся на трассе со стоящим на обочине КАМАЗом. Жена градоначальника скончалась на месте, у мэра диагностировали ушиб грудной клетки. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Юрию Кариху 52 года. Он возглавляет Тулун, где летом происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019-го он был избран на новый срок.