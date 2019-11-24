«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Продюсер Игорь Крутой выложил на своей странице в Instagram видео, после просмотра которого становится понятно, из-за чего началась его «потасовка» с певцом Николаем Басковым.

«Хотите увидеть с чего начиналась и чем закончилась минская „потасовка“?» — подписал Крутой видео.

В ролике Басков о чем-то разговаривает с Сергеем Лазаревым. Увидев, что их снимают Басков требует, чтобы Крутой прекратил съемку.

«Ну это все, господи… Игорь, ну ты нормальный вообще человек? Отдай телефон!» — сказал Басков продюсеру под крики «Сейчас он на тебя набросится».

В видео Басков действительно зашел за спину к Крутому и начал отбирать у него смартфон. После этого они оказались на полу.

Instagram @igorkrutoy65

«Я люблю тебя до слез», — написал Басков в комментариях к ролику.

«Взаимненько», — ответил ему Крутой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Басков и Игорь Крутой «подрались» после концерта в Минске. Видео с «потасовкой» выложил Сергей Лазарев.