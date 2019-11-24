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Женщине оторвало голову в результате ДТП в Саратове

, 11:14 | Карина Бернтгольц 3 504

На улице Чернышевского возле Дворца спорта «Кристалл» водитель совершил наезд на пешехода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Жуткое ДТП произошло на улице Чернышевского возле Дворца спорта «Кристалл» в Саратове. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg наехал на 55-летнюю женщину в тот момент, когда она переходила дорогу вместе со своим мужем. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ГИБДД области.

По информации очевидцев, водитель иномарки летел по дороге на высокой скорости. Предварительно, в результате аварии женщине оторвало голову, она отлетела от проезжей части на несколько метров. Супруг погибшей в ходе ДТП также получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Оренбуржье.

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