«Нужны врачи!»: Пассажир самолета, где скончался второй пилот, о происходившем на борту

Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Анапу, но экстренно приземлившегося в аэропорту Ростова-на-Дону, Елена Воронова рассказала 5-tv.ru о происходившем на борту лайнера. Второму пилоту воздушного судна внезапно стало плохо и капитан экипажа принял решение совершить незапланированную посадку. По информации ТАСС, во время приземления мужчина 1970 года рождения скончался.

«Сказали ждем второго пилота, нас сейчас заправляют, так что должны наверное вылететь. Тут один бортпроводник так быстро прошла, практически пробежала, потом громко сказали, если есть врачи, то очень нужны, мужчине в экипаже стало плохо, потом еще раз сказали, что нужны врачи. И понятно было, что видимо у кого-то что-то со здоровьем. Через несколько минут сказали, что экстренно садимся, что плохо человеку со здоровьем. И вот посадили. Приехала реанимация, забирали кого-то, уехали уже, надеюсь все обошлось. Нам ничего не говорят», — рассказала 5-tv.ru пассажир самолета Елена Воронова.

Сейчас, по словам женщины, пассажиры сидят в самолете и ждут, когда лайнер вылетит в Анапу. Самолет вылетел из «Шереметьево» около 10 часов утра и пролетел больше половины маршрута. В районе Ростовской области у второго пилота резко ухудшилось самочувствие. Командир пассажирского лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о ситуации. Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось. Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из аэропорта Ростова-на-Дону, где скончался второй пилот самолета.