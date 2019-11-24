  1. Пятый канал
  4. «Нужны врачи!»: Пассажир самолета, где скончался второй пилот, о происходившем на борту

«Нужны врачи!»: Пассажир самолета, где скончался второй пилот, о происходившем на борту

, 11:36 | Алиса Маркова Эксклюзивное интервью 5 855

Летчик лайнера, летевшего из Москвы в Анапу почувствовал себя плохо, поэтому воздушное судно пришлось сажать в ростовском аэропорту.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Federico Gambarini

Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Анапу, но экстренно приземлившегося в аэропорту Ростова-на-Дону, Елена Воронова рассказала 5-tv.ru о происходившем на борту лайнера. Второму пилоту воздушного судна внезапно стало плохо и капитан экипажа принял решение совершить незапланированную посадку. По информации ТАСС, во время приземления мужчина 1970 года рождения скончался.

«Сказали ждем второго пилота, нас сейчас заправляют, так что должны наверное вылететь. Тут один бортпроводник так быстро прошла, практически пробежала, потом громко сказали, если есть врачи, то очень нужны, мужчине в экипаже стало плохо, потом еще раз сказали, что нужны врачи. И понятно было, что видимо у кого-то что-то со здоровьем. Через несколько минут сказали, что экстренно садимся, что плохо человеку со здоровьем. И вот посадили. Приехала реанимация, забирали кого-то, уехали уже, надеюсь все обошлось. Нам ничего не говорят», — рассказала 5-tv.ru пассажир самолета Елена Воронова.

Сейчас, по словам женщины, пассажиры сидят в самолете и ждут, когда лайнер вылетит в Анапу. Самолет вылетел из «Шереметьево» около 10 часов утра и пролетел больше половины маршрута. В районе Ростовской области у второго пилота резко ухудшилось самочувствие. Командир пассажирского лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о ситуации. Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось. Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из аэропорта Ростова-на-Дону, где скончался второй пилот самолета.

Читайте также

«Аэрофлот»: у скончавшегося пилота не было проблем со здоровьем

Видео самолета, экстренно севшего в «Платове» из-за состояния второго пилота
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:55
«Не стало главного русиста планеты»: Президент РАО о смерти Людмилы Вербицкой
1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]