Фото самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону из-за состояния второго пилота

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото самолета, который экстренно приземлился в ростовском аэропорту «Платов» из-за ухудшения состояния здоровья второго пилота. Воздушное судно, вылетело из московской воздушной гавани «Шереметьево» в Анапу около 10 часов утра. После незапланированного приземления, несмотря на оказанную медицинскую помощь, второй пилот скончался.
Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку. Как стало известно ТАСС, самолет, совершивший вынужденную посадку в ростовском аэропорту «Платов», сейчас готовится к вылету в пункт назначения — Анапу.
Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир рейса рассказала о происходившем на борту самолета, когда второму пилоту стало плохо.