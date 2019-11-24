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Фото самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону из-за состояния второго пилота

, 12:08 | Алиса Маркова Фото 1 316

Во время полета мужчине внезапно стало плохо, после приземления в ростовском аэропорту ему была оказана медицинская помощь, однако спасти летчика не удалось.

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Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото самолета, который экстренно приземлился в ростовском аэропорту «Платов» из-за ухудшения состояния здоровья второго пилота. Воздушное судно, вылетело из московской воздушной гавани «Шереметьево» в Анапу около 10 часов утра. После незапланированного приземления, несмотря на оказанную медицинскую помощь, второй пилот скончался.

5-tv.ru

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку. Как стало известно ТАСС, самолет, совершивший вынужденную посадку в ростовском аэропорту «Платов», сейчас готовится к вылету в пункт назначения — Анапу.

5-tv.ru

Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир рейса рассказала о происходившем на борту самолета, когда второму пилоту стало плохо.

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