Фото самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону из-за состояния второго пилота

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото самолета, который экстренно приземлился в ростовском аэропорту «Платов» из-за ухудшения состояния здоровья второго пилота. Воздушное судно, вылетело из московской воздушной гавани «Шереметьево» в Анапу около 10 часов утра. После незапланированного приземления, несмотря на оказанную медицинскую помощь, второй пилот скончался.

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Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку. Как стало известно ТАСС, самолет, совершивший вынужденную посадку в ростовском аэропорту «Платов», сейчас готовится к вылету в пункт назначения — Анапу.

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Ранее в интервью 5-tv.ru пассажир рейса рассказала о происходившем на борту самолета, когда второму пилоту стало плохо.