Видео: Мексиканский вратарь забил гол, пнув мяч через все поле

Вратарь мексиканского футбольного клуба «Чивас Гвадалахара» Хосе Родригес забил гол, пнув мяч через все поле. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу его команды.

Необычный гол был зафиксирован на последних минутах матча между командами клубов «Гвадалахара» и «Веракрус». Как пишет RT, перед ним вратарь «Веракруса» отправился в штрафную соперника на подачу углового.

В определенный момент Родригес смог взять мяч в руки и поразил пустые ворота оппонентов точным ударом через все поле. Комментатор назвал этот гол историческим и в течение семи секунд кричал: «Гол».

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