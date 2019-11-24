  1. Пятый канал
  4. Видео: Мексиканский вратарь забил гол, пнув мяч через все поле

Видео: Мексиканский вратарь забил гол, пнув мяч через все поле

, 15:36 | Игорь Рязов Видео 353

Хосе Родригес поразил пустые ворота соперника, пока другой вратарь был в его штрафной.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Artur Cupak

Вратарь мексиканского футбольного клуба «Чивас Гвадалахара» Хосе Родригес забил гол, пнув мяч через все поле. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу его команды.

Необычный гол был зафиксирован на последних минутах матча между командами клубов «Гвадалахара» и «Веракрус». Как пишет RT, перед ним вратарь «Веракруса» отправился в штрафную соперника на подачу углового.

В определенный момент Родригес смог взять мяч в руки и поразил пустые ворота оппонентов точным ударом через все поле. Комментатор назвал этот гол историческим и в течение семи секунд кричал: «Гол».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]