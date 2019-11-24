Жуткое видео с места ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

Видео с места страшного ДТП с шестью погибшими под Оренбургом публикует 5-tv.ru. Трагедия произошла утром в воскресенье.

Известно, что авария произошла на трассе «Оренбург — Акбулак», которая проходит по границе с Казахстаном. В результате столкновения фуры и минивена погибли пятеро взрослых и один несовершеннолетний пассажир.

На записи видно, что от легкового автомобиля, попавшего в ДТП, практически ничего не осталось — машину почти полностью смяло. Фрагменты транспортных средств разлетелись по всей проезжей части. Фура после столкновения, очевидно, вылетела с трассы — в отдалении виднеется грузовой автомобиль, кабина которого также получила серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту данного ДТП возбуждено уголовное дело.