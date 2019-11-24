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«Задолбали!» Ларису Гузееву вывели из себя критиканы в соцсетях

, 16:12 | Светлана Александрова Видео 1 570

Актриса и телеведущая обратилась к бестактным подписчикам, которые все время в чем-нибудь ее обвиняют.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву вывели из себя бестактные подписчики в Instagram, которые постоянно критикуют ее или в чем-нибудь обвиняют. В своем аккаунте она обратилась к вечно недовольным с гневной отповедью.

«Вы меня задолбали! Вы сначала интересуетесь, а потом начинаете меня критиковать, спрашивая, сколько мне заплатили за рекламу. Если вы знаете это, вам легче живется?», — цитирует Гузееву интернет-портал Дни.ру.

Позже телеведущая выложила в сторис видео из своей гримерки. На этот раз она усталым голосом обращается к подписчикам, которые постоянно критикуют ее прическу и стилиста.

«Вчера столько было упреков в адрес моего любимого Сашечки, что он ничего делать не умеет… Что ж я вам далась, что ж вы меня столько критикуете-то, господи боже мой! Всем хорошего выходного!» — говорит в кадре Гузеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комик Гарик Харламов публично извинился перед Ларисой Гузеевой за многомесячный троллинг и заверил, что на самом деле очень хорошо к ней относится.

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