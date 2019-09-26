Подкалывающий Гузееву Харламов обнаружил с ней сходство

Все больше звезд отечественного шоу-бизнеса увлекаются специальным приложением Gradient, через которое можно пропустить фотографию и узнать, на кого пользователь похож из публичных персон.

Не остался в стороне и резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов, который к своему, а также всеобщему изумлению подписчиков «превратился» в ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву. Он разместил процесс перевоплощения в Instagram, и подписал публикацию словами: « Я знал!».

Instagram @garikkharlamov

Дело в том, что юморист неоднократно пародировал героев популярной телепередачи, а также подшучивал над главной телесвахой страны. Так, в июне он опубликовал в ролик с кадрами из программы «Давай поженимся». На видео Гузеева зажигательно «танцует» под наложенную юмористом музыку.

Другая сваха — Роза Сябитова попыталась пристыдить резидента Comedy Club за его пародии, так как, по ее мнению, они оскорбляют героев телешоу с трагической историей.

Ранее и другие отечественные звезды испробовали на себе Gradient. Например, выяснилось, что телеведущая Лера Кудрявцева выглядит как Дженнифер Лоуренс ее муж, хоккеист Игорь Макаров — человек, похожий на Джорджа Клуни.