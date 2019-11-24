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  4. Как пролезть в проем лестницы в экипировке? Новый флешмоб от пожарных со всей России

Как пролезть в проем лестницы в экипировке? Новый флешмоб от пожарных со всей России

, 17:59 | Сергей Зеленский Видео 58

Сотрудники МЧС демонстрируют удивительную гибкость и ловкость, доказывая, что способны пролезть практически куда угодно ради спасения жизней. Вызов приняли и казахстанские коллеги.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram

Российские пожарные по всей стране соревнуются в способности пролезть при полном обмундировании в узкий проем приставной лестницы. Во флешмобе уже поучаствовали из подмосковного Раменского, Мурманской области, Дагестана и других российских регионов.

Но не остались в стороне и коллеги пожарных в казахстанских Темиртау и Караганде.

На многочисленных видеороликах мужчины сначала на весу качают пресс, затем отжимаются, а после в считанные секунды умудряются пролезть сквозь лестничный проем — все это делается в полной экипировке.

Старший лейтенант внутренней службы Максим Стародубцев из города Заозерск Мурманской области, в Instagram которого написано, что «пожарная охрана в душе и сердце», объяснил, почему такие ребята как он принимают участие во флешмобе.

«Считаю такие упражнения очень даже важными, так как для себя заметил, что попадаешь в непривычную для себя обстановку и сразу начинается паника и суета. При помощи такого рода упражнений можно эти плохие моменты для нашей работы сводить на „нет“ путем тренировок. Ведь попадая в сложную, непривычную для себя обстановку пожарный должен оставаться хладнокровным и оценивать обстановку, а не впадать сам в панику», — пояснил он.

Ранее Пятый канал принял эстафету в #TetrisChallenge от «Известий» и принял участие во флешмобе.

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