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«Тростинка»: поклонники в восторге от образа Барановской на «Золотом граммофоне»

, 22:06 | Анастасия Игонина Видео 1 277

Телеведущая надела «зеркальное» платье лаконичного фасона.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Юлия Барановская похвасталась перед поклонниками эффектным платьем, которое она надела на церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Телеведущая опубликовала у себя в Instagram видео, на котором со всех сторон продемонстрировала свой наряд.

На Барановской во время мероприятия было изящное обтягивающее платье, расшитое похожими на кусочки зеркала блестящими фрагментами. Пикантности образу добавлял глубокий разрез на подоле сзади, который позволял увидеть стройные ноги Юлии. Кроме того, крой наряда совершенно не скрывал идеальную фигуру звезды, передает издание «Утро.ру».

Instagram @baranovskaya_tv

Хвастаясь платьем, телеведущая исполнила несколько сексуальных па, что только подчеркнуло ее женственность. Подписчики Барановской увиденным остались довольны.

«Тростинка, воображуля!»

«Очень красиво. И фигурка класс!»

«К платью прилагается безупречная фигура!» — восхищаются фолловеры под видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что историк моды Александр Васильев признался в любви Юлии Барановской.

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