Британский The Economist «лишил» Украину Крыма

Всемирно известное британское издание The Economist в одном из своих сюжетов об импичменте президента США Дональда Трампа показало карту Украины без Крыма, пишет «Экономика сегодня».

В видеоролике были показаны фото Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на фоне карт их стран, и на изображении Незалежной не оказалось Крымского полуострова.

На такую «оплошность» обратили внимание дипломаты украинского посольства в Лондоне и выразили через Twitter надежду, что «такое уважаемое и всемирно известное издание исправит карту должным образом». Позже этот ролик был удален.

Twitter @UkrEmbLondon

Это не первый случай, когда нелояльные к Москве зарубежные СМИ попадают впросак с принадлежностью Крыма. В августе этого года британская The Guardian опубликовала в рубрике лучших фото дня на своем сайте снимок с проходящего на полуострове форума «Таврида-Арт». Изначально фото было подписано «Крым, Россия», однако затем название страны убрали, оставив только «Крым».

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в 2014 году на территории полуострова согласно всем нормам международного права. Москва на разных уровнях неоднократно заявляла, что вопрос его принадлежности закрыт.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о разработке командой президента «стратегии возвращения» Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.