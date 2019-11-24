Видео: как Денберел и Меженцева провели последние минуты перед выходом на сцену

Российские участники детского «Евровидения» поделились видеозаписями последних минут перед выходом на сцену. Как оказалось, Ооржак Денберел и Татьяна Меженцева настраивались на выступление жизнерадостными танцами.

Участники дуэта поделились роликами в сторис на своих страницах в Instagram. В кадре Татьяна и Ооржак энергично пляшут вместе с ростовой куклой, размахивая руками.

«Главное — хорошее настроение!»

«Настраиваемся перед выступлением», — написали юные артисты.

Татьяна также опубликовала видео, на котором запечатлены последние секунды перед решающим выходом. Ребята в последний раз проверяют работу ушных мониторов и уходят в сторону сцены с триколорами РФ в руках.

Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о том, что выступление российского дуэта на детском «Евровидении» прошло успешно. Также стало известно, что Татьяна вышла на сцену с дорогим старинным талисманом в ботинке.