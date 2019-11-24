  1. Пятый канал
  4. В канадской глубинке перепутали Санта-Клауса с Сатаной

В канадской глубинке перепутали Санта-Клауса с Сатаной

, 23:10 | Сергей Зеленский Фото 57

Ошибка появилась в приглашениях жителям города Кортни на Рождество.

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

Организаторы рождественской ярмарки в городе Кортни в канадской провинции Британская Колумбия ошиблись на несколько букв и написали в приглашении «Сатана» вместо «Санта».

Помимо описания программы предпраздничных мероприятий, намеченных на 1 декабря, в списке значится и «фотографирование с Сатаной».

Twitter @MegzyCole

Вероятно, исправить оплошность было уже поздно, так как приглашение уже раздали местным жителям, которые и посмеялись над этим в соцсетях, пишет «Экономика сегодня». По их мнению, снимки с Санта-Клаусом уже всем довольно надоели, а вот с «Сатаной» — что-то новенькое. А некоторые предположили, что хоть таким образом об их городе заговорили.

Население Кортни не превышает 25 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская девочка написала Санта-Клаусу список подарков и повергла отца в шок.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]