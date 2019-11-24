В канадской глубинке перепутали Санта-Клауса с Сатаной

Организаторы рождественской ярмарки в городе Кортни в канадской провинции Британская Колумбия ошиблись на несколько букв и написали в приглашении «Сатана» вместо «Санта».

Помимо описания программы предпраздничных мероприятий, намеченных на 1 декабря, в списке значится и «фотографирование с Сатаной».

Twitter @MegzyCole

Вероятно, исправить оплошность было уже поздно, так как приглашение уже раздали местным жителям, которые и посмеялись над этим в соцсетях, пишет «Экономика сегодня». По их мнению, снимки с Санта-Клаусом уже всем довольно надоели, а вот с «Сатаной» — что-то новенькое. А некоторые предположили, что хоть таким образом об их городе заговорили.

Население Кортни не превышает 25 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская девочка написала Санта-Клаусу список подарков и повергла отца в шок.