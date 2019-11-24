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Юрий Лоза о детском «Евровидении»: «Слава Богу, что не победили»

, 22:55 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 774

Российскому дуэту в Польше удалось занять только 13-е место.

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Фото, видео: ВКонтакте @eurovisionsongcontest; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.tu

Поэт-песенник и композитор Юрий Лоза поделился с 5-tv.ru своим мнением насчет международного детского «Евровидения», которое прошло в Польше.

Артист заявил, что вообще не смотрит этот конкурс, так как на нем ущемляются все языки, кроме английского. Лоза считает победу в этом состязании Пирровой.

«Зачем нам победа, которая не дает права говорить на своем языке», — отметил он, добавив, «слава Богу, что не победили».

Российский дуэт — Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел — на конкурсе смогли занять только 13-е место.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления российских участников на детском «Евровидении».

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