Юрий Лоза о детском «Евровидении»: «Слава Богу, что не победили»

Поэт-песенник и композитор Юрий Лоза поделился с 5-tv.ru своим мнением насчет международного детского «Евровидения», которое прошло в Польше.

Артист заявил, что вообще не смотрит этот конкурс, так как на нем ущемляются все языки, кроме английского. Лоза считает победу в этом состязании Пирровой.

«Зачем нам победа, которая не дает права говорить на своем языке», — отметил он, добавив, «слава Богу, что не победили».

Российский дуэт — Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел — на конкурсе смогли занять только 13-е место.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления российских участников на детском «Евровидении».