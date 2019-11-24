Предполагаемый убийца женщины в Петербурге попал на видео незадолго до ЧП

Молодой человек, подозреваемый в убийстве своей 37-летней возлюбленной на улице Коммуны, попал в поле зрения камеры видеонаблюдения незадолго до времени совершения преступления. Кадры с камеры наблюдения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Судя по видео, 20-летний молодой человек не совсем трезв. В кадре он провожает будущую жертву преступления до парадной. Подозреваемый довольно нетвердо держится на ногах. Камера запечатлела, что парень и его спутница весьма эмоционально общаются. Через 36 минут молодой человек вышел из дома в одиночестве и спешно удалился.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве какое-то время еще кружил вокруг дома, после чего решил скрыться на машине жертвы. Причины убийства и обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24 ноября в квартире дома № 42 по улице Коммуны в Северной столице было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. В преступлении подозревается ее 20-летний возлюбленный. Молодого человека задержали после погони на трассе, ведущей в Карелию.