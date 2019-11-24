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После долгой погони в Карелии задержали подозреваемого в убийстве петербурженки

, 14:58 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 354

В квартире дома № 42 по улице Коммуны в Северной столице было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. В преступлении подозревается ее 20-летний возлюбленный.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick White, 5-tv.ru

Сотрудники полиции Красногвардейского района Петербурга и Приозерского района Ленинградской области после длительной погони задержали подозреваемого в убийстве жительницы Санкт-Петербурга. Мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей в Карелии. Не рассчитав траекторию движения, предполагаемый злоумышленник врезался в машину стражей порядка и был задержан. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный подозревается в убийстве возлюбленной, которая была обнаружена мертвой 23 ноября в своей квартире дома № 42 по улице Коммуны. Тело 37-летней женщины нашла ее знакомая и впоследствии сообщила об этом в полицию. Приехавшие на место происшествия медики установили, что погибшей нанесли несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

5-tv.ru

Под подозрение в преступлении попал 20-летний избранник убитой. По словам соседки погибшей, мужчина недавно вернулся из армии и жил вместе со своей возлюбленной. На вопрос о том, возникали ли между партнерами ссоры, собеседница 5-tv.ru ответила довольно лаконично.

«По-разному бывало», — призналась соседка умершей.

На данный момент предполагаемый виновник преступления доставлен в полицию.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителю Иркутской области, пытавшемуся убить свою девушку в лесу, предъявили обвинение.

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