В США признали превосходство ракетных комплексов РФ над американскими

Эксперты из США заявили о превосходстве ракетных комплексов РФ над американскими. Об этом написал журнал Military Watch. По мнению издания, размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Калибр» в Тихом океане усилит влияние державы в регионе.

Акватория Тихого океана — перспективное направление для развертывания ракетного вооружения государства, уверены журналисты. Поскольку по дальности поражения и скорости российские комплексы оставляют западные аналоги далеко позади.

Так, американская противокорабельная ракета Harpoon способна пролететь 280 километров. Тогда как ее аналог из РФ «Калибр» — 600 километров. Скорость Harpoon 0,85 Маха — втрое ниже, чем у «Калибра». Ракеты «Циркон» и вовсе не имеют равных по дальности поражения в тысячу километров и скорости в девять Махов.

Оснастить такими комплексами Россия сможет большинство кораблей и субмарин, включая небольшие корветы и фрегаты. Месяцем ранее президент России Владимир Путин заявил о планах передать ракеты «Циркон» строящемуся для Тихоокеанского флота корвету «Гремящий».

Особое беспокойство США вызовет продажа таких технологий КНР. Китайский эсминец Type 055 способен нести больше крылатых ракет, чем любой другой корабль в мире. Оснащенный ракетами «Циркон», он получит преимущество перед флотами Японии и НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США потребовал от Турции избавиться от российских зенитно-ракетных систем C-400.