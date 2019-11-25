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Представители каких профессий сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке труда

, 7:59 | Карина Бернтгольц Видео 206

Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали, у кого могут возникнуть сложности с работой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zueger, E., CHROMORANGE / Katharina Schmidt, David Oxberry, CHROMORANGE / Bilderbox

Специалисты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, представители которых сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке труда. Как отмечает RT, трудности в поиске работы испытывают, прежде всего, те, кто выбрал творческие специальности.

Самая большая конкуренция наблюдается среди музыкантов и актеров. Кроме того, отмечается большое число желающих связать свою жизнь с архитектурой, дизайном и сферой PR.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, число желающих повторить карьеру великих артистов с каждым годом растет, а количество мест не увеличивается, поэтому представители творческих профессий нередко испытывают трудности при трудоустройстве.

В список тех, у кого также возникают сложности с работой, входят представители профессий, связанных с юриспруденцией, маркетингом, экономикой и финансов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми в ноябре 2019 года

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