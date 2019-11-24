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Перепуганные пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета

, 17:46 | Светлана Александрова Видео 93

Видео с борта Boeing 777авиакомпании Philippine Airlines распространилось в соцсетях.

Фото: www.globallookpress.com © Lex Rayton

Перепуганные пассажиры самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines сняли на видео в иллюминатор горящий двигатель самолета. ЧП произошло в четверг, 21 ноября, после вылета борта из аэропорта Лос-Анджелеса в Манилу. На кадрах видно, как на большой высоте из-под крыла вырываются языки пламени.

Пилоты самолета, на борту которого находились 342 пассажира и 18 членов экипажа, были вынуждены экстренно развернуться и посадить самолет. Летящий с горящим двигателем и шлейфом черного дыма Boeing сняли несколько очевидцев и с земли. К счастью, все закончилось благополучно, борт благополучно приземлился, никто не пострадал.

«Мы высоко ценим спокойствие и терпение наших пассажиров PR113, которые хорошо сотрудничали с нашим бортпроводником во время полета и аварийной посадки», — цитирует заявление Philippine Airlines американское издание We Are The Mighty.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в день, когда произошел инцидент в аэропорту Лос-Анджелеса, Владимир Путин в Кремле вручил награды пилотам, посадившим самолет с отказавшими двигателями на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа этого года. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.

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