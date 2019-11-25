«Жарко»: «Русская Кардашьян» вскружила голову юзерам в платье с глубоким декольте

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, завоевавшая славу «русской Кардашьян», благодаря своим «аппетитным» формам, продолжает сводить с ума Instagram-пользователей. На этот раз звезда соцсетей опубликовала в своем профиле снимок, на котором позирует в элегантном вечернем платье пудрового цвета.

Притягательный наряд акцентировал внимание на выдающихся достоинствах фигуры девушки. Облегающее платье подчеркнуло пышные бедра Квитко, а глубокое декольте не позволило поклонникам отвести глаз от ее бюста внушительных размеров. Множество комплиментов собрали и стройные ноги «русской Кардашьян», которые оказались частично оголены, благодаря короткому наряду.

Instagram @anastasiya_kvitko

В комментариях не нашлось места для критики. Фолловеры не могли скрыть восторга.

«Горячо! Обожаю вас!»

«Секс-бомба!»

«Афродита!»

«Невероятная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.eu рассказывал, что Анастасия Квитко станцевала тверк в сексуальном наряде.