Учитель для всех петербуржцев: ушла из жизни первая женщина-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

В эти минуты к зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове в Петербурге несут цветы и свечи в память о президенте Санкт-Петербургского Государственного Университета — Людмиле Вербицкой.

Первая женщина-ректор ушла из жизни 24 ноября после продолжительной болезни. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Людмила Алексеевна была «учителем не только для многих поколений студентов, но и для всех жителей города» и «несла в себе лучшие черты, присущие петербуржцам».

Самые яркие факты из биографии Людмилы Вербицкой собрал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РАО выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой.