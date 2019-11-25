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  4. Учитель для всех петербуржцев: ушла из жизни первая женщина-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Учитель для всех петербуржцев: ушла из жизни первая женщина-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

, 10:26 Эфирная новость 356

5-tv.ru собрал самые яркие факты из биографии президента СПбГУ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky, 5-tv.ru

В эти минуты к зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове в Петербурге несут цветы и свечи в память о президенте Санкт-Петербургского Государственного Университета — Людмиле Вербицкой.

Первая женщина-ректор ушла из жизни 24 ноября после продолжительной болезни. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Людмила Алексеевна была «учителем не только для многих поколений студентов, но и для всех жителей города» и «несла в себе лучшие черты, присущие петербуржцам».

Самые яркие факты из биографии Людмилы Вербицкой собрал Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РАО выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой.

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