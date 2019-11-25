  1. Пятый канал
  4. Волочкова в стрингах-веревочках показала ссадину на теле после купания — фото

Волочкова в стрингах-веревочках показала ссадину на теле после купания — фото

, 12:11 | Карина Бернтгольц Фото 5 273

Знаменитая балерина призналась, что поранилась в ледяной купели.

Фото: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает от подписчиков, что предпочитает довольно необычные варианты отдыха. Например, артистка любит окунаться в ледяную купель, которая находится во дворе ее коттеджа.

По словам звезды, погружаясь в холодную воду, она не только закаляет тело, но и избавляется от негативных мыслей, которые накопились за день.

В то же время подписчики Волочковой любят ее развлечение по другой причине. Каждый раз, заходя в купель, светская львица записывает пикантные видео, которые вызывают у фанатов неподдельный интерес.

Накануне артистка вновь поделилась в сторис в Instagram откровенными кадрами в стрингах-веревочках и сообщила фанатам грустную новость, пишут Дни.ру.

«И все же я порезалась о льдины в купели своей», — пожаловалась Волочкова, приложив фотографию, на которой заметна большая ссадина на ее теле.

volochkova_art Подтвержденный

Однако даже такое известие теледива сумела преподнести так, что поклонники были очень впечатлены. Демонстрируя свою рану, знаменитость позировала в одних стрингах и полотенце, поэтому многие фолловеры обратили внимание, прежде всего, на подтянутую фигуру Анастасии, а царапину сочли не такой уж и серьезной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала, как непросто ей удалось сбросить лишние килограммы — звезда питается лишь супами и листьями салата.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]