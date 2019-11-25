Российская балерина Анастасия Волочкова не скрывает от подписчиков, что предпочитает довольно необычные варианты отдыха. Например, артистка любит окунаться в ледяную купель, которая находится во дворе ее коттеджа.

По словам звезды, погружаясь в холодную воду, она не только закаляет тело, но и избавляется от негативных мыслей, которые накопились за день.

В то же время подписчики Волочковой любят ее развлечение по другой причине. Каждый раз, заходя в купель, светская львица записывает пикантные видео, которые вызывают у фанатов неподдельный интерес.

Накануне артистка вновь поделилась в сторис в Instagram откровенными кадрами в стрингах-веревочках и сообщила фанатам грустную новость, пишут Дни.ру.

«И все же я порезалась о льдины в купели своей», — пожаловалась Волочкова, приложив фотографию, на которой заметна большая ссадина на ее теле.

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Однако даже такое известие теледива сумела преподнести так, что поклонники были очень впечатлены. Демонстрируя свою рану, знаменитость позировала в одних стрингах и полотенце, поэтому многие фолловеры обратили внимание, прежде всего, на подтянутую фигуру Анастасии, а царапину сочли не такой уж и серьезной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала, как непросто ей удалось сбросить лишние килограммы — звезда питается лишь супами и листьями салата.