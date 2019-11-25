«Шедевр»: Звезда Comedy Woman предстала в необычном образе

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась черно-белым снимком с фотосессии для глянцевого журнала. В кадре актриса лежит с распущенными волосами и закрытыми глазами, подняв руки вверх. На знаменитости черный топ, а шею украшают бусы. Томную фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это прекрасно, когда ты вдруг понимаешь, что еще не потерял способность удивлять самого себя©», — философски подписала пост звезда.

Instagram @kativarnava

Многие подписчики не узнали вечно хохмящую актрису в необычном образе, но это им не помешало восхититься ее красотой и очарованием в комментариях.

«Прекрасная фотография. Красивая Катя»;

«Как всегда, шедевр»;

«Великолепно, вы Екатерина просто супер»;

«Супер. Вот здесь вы настоящая. Сильная, элегантная и красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава в смокинге и Гудков с веером посмеялись над представителями богемы.