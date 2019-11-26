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Видео: Стефания Маликова забавно воспитывает младшего брата

, 14:23 | Алиса Старжевская Видео 192

Дочь певца показала, как проводит выходные в кругу семьи.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Стефания Маликова опубликовала видео, на котором она воспитывает младшего брата Марка, пишут «Дни.ру». На кадрах видно, что атмосфера в доме пропитана гармонией: Маликов-старший музицирует за шикарным роялем, пока старшая дочь в домашнем наряде ласково дурачится с мальчиком.

Малыш пытается без спроса забрать мячик, а Стеша изображает строгую сестру. Она требует, чтобы Марк вежливо попросил. Но звездной наследнице никак не удается унять бойкий характер мальчишки. Он активно машет руками, на что Стефания отвечает ему смешными гримасами.

«Дети, не деритесь!» — успокаивает детей Маликов.

В одном из последних интервью Стефания Маликова признавалась, что они с Марком прекрасно общаются.

«Я максимально пытаюсь воспитать его как мальчика», — призналась звездная наследница.

Сын Марк у Дмитрия Маликова и его супруги Елены родился в январе 2018 года. Он младше сестры на 18 лет.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал о своих ожиданиях в Новом году.

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