Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное видео на своей странице в Instagram, которое не оценили ее подписчики. В кадре звезда танцует на пуантах в зале. В описании Волочкова отмечает, что подурачиться после репетиции — весело. Однако многие пользователи не нашли ничего забавного в движениях балерины и посчитали ее танец несуразным. В итоге танцовщицу забросали негативными комментариям, пишет Утро.ру.

«Мне одной кажется, что танцевать она не умеет?!»;

«Извините, но смотреть стыдно… Как-то неловко становится»;

«Вы не в танцах», — написали хейтеры под постом.

Instagram @volochkova_art

Но настоящие фанаты Волочковой встали на ее защиту и поддержали знаменитость в комментариях комплиментами.

«Настя, молодец! Хейтеры, отпишитесь!»;

«Красотка! Пусть Всевышний хранит тебя!»;

«Настя, вы солнышко, дарящее нам радость. Милая, красивая, талантливая!!!!! Вы супер!!!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова в стрингах-веревочках показала ссадину на теле после купания.