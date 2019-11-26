«Ты его в мужья выбрала?»: Бузова выложила видео про свою беременность

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео про незапланированную беременность. В комментариях спрашивают, почему она выбрала себе в мужья блогера Давида Манукяна, больше известного под псевдонимом DAVA.

В видео Бузова сидит со смартфоном на кровати, пока Манукян находится в ванной комнате. В какой-то момент он замечает в урне тест на беременность с положительным результатом. Его удивляет, что Ольга не рассказала про ребенка.

После этого пара начинает скандалить: Манукян настаивает, что они не смогут воспитать ребенка.

«Мы сможем, вместе мы справимся», — парирует Бузова.

Ссора заканчивается тем, что Ольга убегает из квартиры.

В следующем ролике Манукян говорит знакомому, что ни о чем не жалеет. После этого в кадре появляется Бузова с ребенком, и они все вместе обнимаются на фоне небоскребов.

«Быть родителем — это ответственность. И именно она помогает парню стать мужчиной», — подписала видео Бузова.

Instagram @buzova86

В комментариях можно встретить множество вопросов, встречаются ли Бузова и Манукян, пожеланий для певицы встретить свою любовь, а также удивлений из-за выбора Ольги.

«А вы встречаетесь?»

«Манукян, ты любишь Олю, да?»

«Давайте уже воплощайте ролик в жизнь!»

«Вы очень хорошо смотритесь!»

«Ой, Олька, вот бы тебе семью. Только не с этим бомжом!»

«Ой, Оля, ты его в мужья выбрала? Боже, он же был женат. Зачем он тебе нужен?» — написали пользователи.

5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном в конце октября. В видео парочка набила одинаковые татуировки и пообнималась в публичном месте.