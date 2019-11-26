«Ты его в мужья выбрала?»: Бузова выложила видео про свою беременность

Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео про незапланированную беременность. В комментариях спрашивают, почему она выбрала себе в мужья блогера Давида Манукяна, больше известного под псевдонимом DAVA.
В видео Бузова сидит со смартфоном на кровати, пока Манукян находится в ванной комнате. В какой-то момент он замечает в урне тест на беременность с положительным результатом. Его удивляет, что Ольга не рассказала про ребенка.
После этого пара начинает скандалить: Манукян настаивает, что они не смогут воспитать ребенка.
«Мы сможем, вместе мы справимся», — парирует Бузова.
Ссора заканчивается тем, что Ольга убегает из квартиры.
В следующем ролике Манукян говорит знакомому, что ни о чем не жалеет. После этого в кадре появляется Бузова с ребенком, и они все вместе обнимаются на фоне небоскребов.
«Быть родителем — это ответственность. И именно она помогает парню стать мужчиной», — подписала видео Бузова.
В комментариях можно встретить множество вопросов, встречаются ли Бузова и Манукян, пожеланий для певицы встретить свою любовь, а также удивлений из-за выбора Ольги.
«А вы встречаетесь?»
«Манукян, ты любишь Олю, да?»
«Давайте уже воплощайте ролик в жизнь!»
«Вы очень хорошо смотритесь!»
«Ой, Олька, вот бы тебе семью. Только не с этим бомжом!»
«Ой, Оля, ты его в мужья выбрала? Боже, он же был женат. Зачем он тебе нужен?» — написали пользователи.
5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова перестала скрывать отношения с Давидом Манукяном в конце октября. В видео парочка набила одинаковые татуировки и пообнималась в публичном месте.