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  4. Подписчики Ани Лорак негативно отреагировали на ее посещение цирка с дочерью

Подписчики Ани Лорак негативно отреагировали на ее посещение цирка с дочерью

, 21:41 | Мия Субботина Фото 476

Певицу обвинили в том, что она поддерживает издевательства над животными.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак вместе с дочерью посетила цирковое представление. Артистка поделилась фотографиями после выступления на своей странице в Instagram. По ее словам, она ощутила настоящий праздник детства.

«Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство!» — поделилась певица.

Instagram @anilorak

Однако зоозащитникам не понравились кадры, на которых звезда вместе с дочерью позирует на фоне клеток с четвероногими артистами. Они накинулись на знаменитость с обвинениями в том, что певица поддерживает издевательства над животными, пишет Утро.ру.

«Бедные животные, а вы еще по циркам ходите и показываете пример многому количеству людей»;

«Животных не жалко?»;

«Зверь в клетке, а хищница на свободе»;

«Вы действительно поддерживаете цирки с животными? Особенно сейчас?» — написали возмущенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак продемонстрировала татуировку на ребрах.

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