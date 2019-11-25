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«Эротичная мойщица»: Леся Никитюк в купальнике блеснула формами на автомойке

, 23:25 | Игорь Рязов Видео 5 399

Звезда «Орла и решки» помыла маршрутку в рамках нового проекта.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике на автомойке.

«Приветики, ну, вы поняли, что нужно смотреть сегодня <…>. Всем хорошего понедельника!» — подписала снимок звезда «Орла и решки», намекая на новое шоу со своим участием.

Instagram @lesia_nikituk

В комментариях хвалят фигуру Никитюк, признаются, что хотели бы попасть в ее маршрутку, встретить такую автомойщицу, а также шутят.

«Ух, горячая штучка!»

«Хотела бы я попасть в вашу маршрутку»;

«Вот бы на каждой автомойке была такая работница»;

«Твои ноги такие же аппетитные, как две чурчхелы»;

«Когда с новым каналом не сложилось, и пришлось возвращаться на работу эротичной мойщицы автомобилей», — гласят комментарии пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леся Никитюк спровоцировала слухи о своей беременности. Причиной стало фото в необычном платье.

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