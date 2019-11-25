Звезда программы «Орел и решка» спровоцировала слухи о своей беременности

Фанаты Леси Никитюк заподозрили, что их любимица находится в положении. Экс-ведущая передачи «Орел и решка» появилась на благотворительном аукционе фонда украинской теннисистки Элины Свитолиной в поддержку талантливых детей.

Для визита на раут звезда экрана выбрала необычное платье с открытыми плечами, неожиданно заканчивающееся шортами.

Instagram @lesia_nikituk

Такой выбор вечернего наряда для светской вечеринки показался неудачным многим ее подписчикам. А кто-то, напротив, отметил оригинальность и эффектность девушки.

«Леся такая прикольная. Но, бывает, как оденешься… ни к селу, ни к городу. Неудачно как-то»;

«Где можно купить такое платье?»

«Леся, ты самая красивая и обаятельная», — написали в комментариях.

Но основное внимание фолловеров Никитюк было приковано к ее животу. На совместном фото спортсменки и ведущей у последней эта часть тела оказалась довольно объемной. Вопрос, не беременна ли она, сама Леся задала подписчикам в сторис. Возможно, это обман зрения за счет наложения светлых линий платья Свитолиной на черное платье Никитюк. Пока знаменитость не раскрыла интригу.

«Вы стали в неудачную позу или вы беременны?»;

«Ого, я аж рот открыл от удивления!»

«Когда ждать прибавления?» — поинтересовались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леся Никитюк очаровывала поклонников русалочьими видео с пляжа Египта.