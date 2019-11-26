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  4. Грузинские оппозиционеры сорвали ужин президента в ресторане

Грузинские оппозиционеры сорвали ужин президента в ресторане

, 2:44 Эфирная новость 56

Группа манифестантов не дала Саломе Зурабишвили спокойно насладиться трапезой в заведении в центре Тбилиси.

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Фото, видео: Reuters / Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

Главная магистраль Тбилиси опять перекрыта: в столице Грузии с новой силой вспыхнули протесты. Но пока все мирно.

Небольшая группа манифестантов вечером 25 ноября отправилась преследовать президента Грузии — они сорвали попытку Саломе Зурабишвили поужинать в ресторане национальной кухни. Несколько десятков человек пришли к ресторану и попытались зайти внутрь, но охрана не пустила. Тогда оппозиционеры стали свистеть, скандировать лозунги и возмущаться, что президент спокойно ужинает, не обращая внимания на протесты.

Зурабишвили удалось покинуть ресторан лишь после того, как полиция выставила оцепление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции.

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