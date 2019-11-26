Грузинские оппозиционеры сорвали ужин президента в ресторане

Главная магистраль Тбилиси опять перекрыта: в столице Грузии с новой силой вспыхнули протесты. Но пока все мирно.

Небольшая группа манифестантов вечером 25 ноября отправилась преследовать президента Грузии — они сорвали попытку Саломе Зурабишвили поужинать в ресторане национальной кухни. Несколько десятков человек пришли к ресторану и попытались зайти внутрь, но охрана не пустила. Тогда оппозиционеры стали свистеть, скандировать лозунги и возмущаться, что президент спокойно ужинает, не обращая внимания на протесты.

Зурабишвили удалось покинуть ресторан лишь после того, как полиция выставила оцепление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции.