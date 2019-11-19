  1. Пятый канал
  4. Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции

Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции

, 9:22 Эфирная новость 16

Накануне силовики зачистили площадь от протестующих.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 47

Акция протеста у парламента Грузии завершилось разгоном митингующих. По данным МВД страны, задержаны 37 человек, а палаточный лагерь сносили бульдозерами. Противостояние полицейских и сторонников оппозиции продолжалось в Тбилиси больше суток. В ходе беспорядков были ранены четыре демонстранта и двое силовиков. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом и водометами.

Но демонстранты сдаваться не собираются и уже планируют новые акции на проспекте Руставелли. Цель — добиться внеочередных парламентских выборов и изменения самой системы голосования. Сейчас оно проходит по смешанной схеме. Правящая партия обещала перейти на пропорциональную, но законопроект, в итоге, провалился.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры разгона митингующих у грузинского парламента.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 47
18 нояб
Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов
9 окт
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
28 авг
Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией
25 июл
Видео: Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси
13 июл
Позорная табличка появилась на доме ведущего «Рустави 2»
10 июл
В Кремле прокомментировали возможность возобновления полетов в Грузию
9 июл
Видео: В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
9 июл
Госдума рекомендовала Кабмину ввести санкции против Грузии
9 июл
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
8 июл
Край хачапури и «Киндзмараули» оставили без российских потребителей — репортаж

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

9:51
Актера Игоря Верника госпитализировали
9:44
Свинское отношение: Житель Гатчины открыл свиноводческую ферму во дворе дома
9:30
Астронавты США не вошли в экипажи кораблей «Союз»
9:22
Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции
9:14
Девятый бал дебютанток Tatler: как прошел, и кто самый красивый?
9:06
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье — видео

Сейчас читают

«Слушайте, похож»: фанатка Лазарева вытатуировала его лицо на своем предплечье
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]