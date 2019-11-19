Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции

Акция протеста у парламента Грузии завершилось разгоном митингующих. По данным МВД страны, задержаны 37 человек, а палаточный лагерь сносили бульдозерами. Противостояние полицейских и сторонников оппозиции продолжалось в Тбилиси больше суток. В ходе беспорядков были ранены четыре демонстранта и двое силовиков. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом и водометами.

Но демонстранты сдаваться не собираются и уже планируют новые акции на проспекте Руставелли. Цель — добиться внеочередных парламентских выборов и изменения самой системы голосования. Сейчас оно проходит по смешанной схеме. Правящая партия обещала перейти на пропорциональную, но законопроект, в итоге, провалился.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры разгона митингующих у грузинского парламента.