Последний участок платной трассы М-11 торжественно откроют 27 ноября

Строительство длиною в восемь лет полностью завершено. Несколько часов назад открыли для движения последний участок трассы М-11. Почти 700 километров сквозного пути связали столичный МКАД и кольцевую автомобильную дорогу Петербурга. Это самая скоростная трасса в России — разогнаться на отдельных участках можно до 130 километров в час.

Торжественная церемония открытия автострады намечена на 27 ноября. Но одними из первых главный отечественный автобан смогли оценить журналисты федеральных телеканалов.

Строительство М-11 шло в несколько этапов. Сначала — самые проблемные участки в обход подмосковных Клина и Солнечногорска. Затем — Вышнего Волочка и Твери. И, наконец, длиннющий хвост по Новгородской и Ленинградской областям. Накануне открытия журналисты проехали все 684 километра, оценив практически каждый, как потенциальные пользователи главной дороги России.

В путешествие из Москвы в Петербург отправился и корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершено строительство последнего участка платной автомагистрали М-11.