Строительство скоростной трассы М-11 Москва — Петербург завершено. Об этом заявили в Ростехнадзоре. Осталось получить разрешение на эксплуатацию и поехали. Протяженность автодороги — 669 километров. Путь пройдет через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Предполагают, что он займет пять с половиной часов.

У трассы пока нет официального названия. Был организован интернет-конкурс — сами водители присылали варианты. Всего набралось 170. В лидерах сейчас шесть претендентов — «Государева дорога», «дорога Радищева», «Две столицы», «Нева», «Столичная» и «Валдай». Некоторые предложили именовать трассу «За шавермой/шаурмой». Возможно ее так и назовут… неофициально.

Стоимость будет зависеть от дня недели и наличия транспондера. Для легковых машин с понедельника по четверг — это 1820 рублей, с транспондером — на 500 рублей дешевле — 1331 рубль, в пятницу и выходные, а также праздничные дни — две тысячи и полторы — соответственно. Для грузовых машин — тарифы выше.

«Мы планируем в конце ноября запустить движение по восьмому этапу трассы Москва — Санкт-Петербург после получения разрешения на ввод в федеральном дорожном агентстве. Процедура занимает обычно 10-20 дней. Я думаю, что мы в эти сроки уложимся», — заявил директор Департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка.

Как сообщили в Росавтодоре 5-tv.ru, движение по трассе планируют запустить в конце ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой новый знак появится на российских дорогах в 2020 году.