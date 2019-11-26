Водянова в пижаме и рожках оленя загадала желание Деду Морозу

Российская супермодель Наталья Водянова в очередной раз поразила подписчиков «вечной» молодостью. 37-летняя звезда мировых подиумов опубликовала в Instagram фото, на котором выглядит абсолютным ребенком. Манекенщица на снимке позирует в пижаме и с милыми рожками оленя на голове. Под фото красавица загадала новогоднее желание.

«Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @natasupernova

Поклонники Натальи Водяновой оставили в комментариях под публикацией множество комплиментов. Фанаты похвалили не только милый образ модели, но и ее бесконечное обаяние.

«Пижама — класс!»

«Какой чудесный грациозный олень»;

«Какая чудесная!»

«Милая», — написали фолловеры.

Невозможно поверить, что девочка с рожками оленя на фото — многодетная мать. Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 12-летнего Виктора, пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист объяснил секрет «вечной» молодости Натальи Водяновой.