  1. Пятый канал
  4. Жуткие кадры: легковушка сбила отца и дочь на электросамокате в Краснодаре (18+)

Жуткие кадры: легковушка сбила отца и дочь на электросамокате в Краснодаре (18+)

, 10:47 Эфирная новость 165

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах страшного ДТП.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Demian Stringer

В Краснодаре медики борются за жизни мужчины и шестилетней девочки, которые оказались под колесами иномарки.

Отец с ребенком выехали на проезжую часть на электросамокате, где на полном ходу столкнулись с легковым автомобилем. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии. У него множественные переломы.

У девочки черепно-мозговая травма. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Госавтоинспекторы тщательно изучают запись с места аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге.

Читайте также

Пять человек погибли в результате ДТП в Амурской области

Четыре человека погибли еще 11 пострадали в ДТП в Киргизии
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

13:16
Экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане — фото
13:06
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
12:59
Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга
12:56
«Друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички
12:43
Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без
12:32
Случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста

Сейчас читают

Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]