Жуткие кадры: легковушка сбила отца и дочь на электросамокате в Краснодаре (18+)

В Краснодаре медики борются за жизни мужчины и шестилетней девочки, которые оказались под колесами иномарки.

Отец с ребенком выехали на проезжую часть на электросамокате, где на полном ходу столкнулись с легковым автомобилем. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии. У него множественные переломы.

У девочки черепно-мозговая травма. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. Госавтоинспекторы тщательно изучают запись с места аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге.