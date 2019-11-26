Бензовоз врезался в два припаркованных самолета авиакомпании American Eagle («Американский Орел» — Прим. ред), готовящихся к вылету из международного аэропорта Далласа Форт-Уэрт (DFW International Airport).

Инцидент произошел 26 ноября у терминала B. Судя по видео, заправочный грузовик повредил два реактивных узкофюзеляжных самолета CRJ-900. Крыло одного из них пробило лобовое стекло бензовоза и чуть не разрезало кабину.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Медиков вызвали только для одной стюардессы.

В комментариях к видео удивляются тому, как водитель бензовоза мог совершить подобную аварию, избежать при этом травм, а также тому, где находился другой наземный персонал в момент ЧП.

«Ничего себе! Разве кто-то может причинить так много вреда не специально? Интересно, какая была мотивация у водителя бензовоза»;

«Водитель выпрыгнул из заправщика, пока ехал к самолетам? Я не представляю, как иначе он мог избежать травм»;

«Как человек, который водит бензовозы в аэропорту, я хотел бы знать одну вещь. Где был наземный персонал, когда все это произошло?» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в аэропорту — в петербургском «Пулково» самолет получил серьезные повреждения при столкновении с автобусом.