Диана Шурыгина искупалась в море без купальника. Пикантные кадры появились в Instagram-влоге девушки.

На видео блогерша признается, что получила задание искупаться голой. Судя по текстовым стикерам, сопровождающим видеоряд, это первая из ряда задач, которые были поставлены перед ней.

В кадре Шурыгина снимает с себя черное пляжное платье-футболку. Затем, прижимая к себе наряд и объемное полотенце, Диана развязывает и снимает бюстгальтер купальника. После этого девушка бросает вещи и бежит к воде, прикрывая грудь руками.

«Это жесть!» — резюмирует она.

Кто именно дал ей задание, и в связи с чем она обязана его выполнить, Диана в видео не рассказывает. Однако в публикации также отмечена еще одна блогер по имени Анастасия.

Свое задание Диана считает выполненным, однако это спорное утверждение. По условиям задачи она должна была войти в воду полностью обнаженной, но Шурыгина решила оставить на себе купальные трусики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина показала нежные фото с бойфрендом-миллионером.