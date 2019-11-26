  1. Пятый канал
  4. Диана Шурыгина в одних трусах искупалась в море — видео

Диана Шурыгина в одних трусах искупалась в море — видео

, 12:24 | Анастасия Игонина Видео 4 633

Девушке пришлось бежать без одежды до самой воды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @shurygina_vlog

Диана Шурыгина искупалась в море без купальника. Пикантные кадры появились в Instagram-влоге девушки.

На видео блогерша признается, что получила задание искупаться голой. Судя по текстовым стикерам, сопровождающим видеоряд, это первая из ряда задач, которые были поставлены перед ней.

В кадре Шурыгина снимает с себя черное пляжное платье-футболку. Затем, прижимая к себе наряд и объемное полотенце, Диана развязывает и снимает бюстгальтер купальника. После этого девушка бросает вещи и бежит к воде, прикрывая грудь руками.

«Это жесть!» — резюмирует она.

Кто именно дал ей задание, и в связи с чем она обязана его выполнить, Диана в видео не рассказывает. Однако в публикации также отмечена еще одна блогер по имени Анастасия.

Свое задание Диана считает выполненным, однако это спорное утверждение. По условиям задачи она должна была войти в воду полностью обнаженной, но Шурыгина решила оставить на себе купальные трусики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина показала нежные фото с бойфрендом-миллионером.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

13:16
Экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане — фото
13:06
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
12:59
Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга
12:56
«Друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички
12:43
Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без
12:32
Случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста

Сейчас читают

Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]