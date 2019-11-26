Кололи уколы друг другу: Бывший пациент о центре, где умирал Марьянов

Лобненский городской суд Московской области отклонил ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела Оксаны Богдановой — главы реабилитационного центра «Феникс», где перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов. Участники заседания дали видеокомментарии 5-tv.ru.

Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме, хотя большинство присутствующих не возражали против того, чтобы оно было открытым.

Защита главы реабилитационного центра «Феникс» настаивала на том, что уголовное дело не может быть рассмотрено в суде, так как оно было расследовано с грубыми нарушениями. По версии адвоката, вина подсудимой не была доказана. Кроме того, ее центр был создан для оказания психологической помощи. Из-за этого в нем якобы не предоставляли медицинских услуг и не знали о хронических заболеваниях у Марьянова.

С доводами защиты не согласился Виталий Мартышев — один из пациентов центра, где умирал Марьянов. Во время перерыва он сказал, что в учреждении хранились сильнодействующие препараты. Их давали пациентам без рецепта, причем не всегда квалифицированные люди. На вопрос: «Больные кололи уколы друг другу?» Бывший пациент центра ответил утвердительно. Также он рассказал, что реабилитантов удерживали в центре и не позволяли им вызывать скорую помощь.

На суде также присутствовали брат и сын Дмитрия Марьянова. Они сообщили, что не знали, что актер находится в реабилитационном центре «Феникс». Деньги от выигранного дела планируют направить на благотворительность. Фонд будет выбран позже.

5-tv.ru

«В удовлетворении заявленного ходатайства (адвокатов — Прим. ред) отказать», — огласила решение в конце заседание судья Юлия Усачева.

Как сообщал 5-tv.ru, сын Дмитрия Марьянова подал иск на 30 миллионов рублей к реабилитационному центру «Феникс». О подробностях иска ранее рассказала адвокат Виктория Крылова.