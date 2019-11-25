«Пойдут на благое дело»: Адвокат об иске сына Марьянова на 30 миллионов рублей

Адвокат сына Дмитрия Марьянова Виктория Крылова прокомментировала иск на 30 миллионов рублей к реабилитационному центру «Феникс». По ее словам, заявление о выплате материальной компенсации было подано еще в период следствия.

Юрист отметила, что Даниил Марьянов намерен направить полученные средства на благотворительность. Сын актера, погибшего в октябре 2017 года, уверен, что директор «Феникса» Ольга Богданова должна нести за смерть отца, в том числе и материальную ответственность.

«Должно быть стыдно тем, кто упрекает сына в этом действии. Абсурдно удивляться гражданскому иску, если человек по вине РЦ „Феникс“ и его директора лишился жизни, а деньги, в той сумме, которую взыщет суд, пойдут на благое дело. Будет создан фонд, либо оказана помощь детскому дому. Даниил решит», — заявила Виктория Крылова.

Адвокат добавила, что Ольга Богданова не имела права говорить, что Даниил Марьянов не навещал своего отца. По словам Виктории Крыловой, вдова актера не посчитала нужным рассказать молодому человеку где находится его родственник. Сын Дмитрия Марьянова считал, что отец на гастролях.

Юрист подчеркнула, что точная сумма материальной компенсации будет установлена судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Марьянова требует с владелицы медцентра 30 миллионов рублей за гибель отца.