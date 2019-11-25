  1. Пятый канал
  4. «Пойдут на благое дело»: Адвокат об иске сына Марьянова на 30 миллионов рублей

«Пойдут на благое дело»: Адвокат об иске сына Марьянова на 30 миллионов рублей

, 19:49 | Василий Заика Видео 81

По словам Виктории Крыловой, точную сумму материальной компенсации установит суд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dmitry_marianov_o

Адвокат сына Дмитрия Марьянова Виктория Крылова прокомментировала иск на 30 миллионов рублей к реабилитационному центру «Феникс». По ее словам, заявление о выплате материальной компенсации было подано еще в период следствия.

Юрист отметила, что Даниил Марьянов намерен направить полученные средства на благотворительность. Сын актера, погибшего в октябре 2017 года, уверен, что директор «Феникса» Ольга Богданова должна нести за смерть отца, в том числе и материальную ответственность.

«Должно быть стыдно тем, кто упрекает сына в этом действии. Абсурдно удивляться гражданскому иску, если человек по вине РЦ „Феникс“ и его директора лишился жизни, а деньги, в той сумме, которую взыщет суд, пойдут на благое дело. Будет создан фонд, либо оказана помощь детскому дому. Даниил решит», — заявила Виктория Крылова.

Адвокат добавила, что Ольга Богданова не имела права говорить, что Даниил Марьянов не навещал своего отца. По словам Виктории Крыловой, вдова актера не посчитала нужным рассказать молодому человеку где находится его родственник. Сын Дмитрия Марьянова считал, что отец на гастролях.

Юрист подчеркнула, что точная сумма материальной компенсации будет установлена судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Марьянова требует с владелицы медцентра 30 миллионов рублей за гибель отца.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году
20:27
Российские фигуристы остались без багажа по возвращении из Японии

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]