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Восемь человек погибли при землетрясении в Албании

, 14:11 Эфирная новость 57

Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gene Blevins, 5-tv.ru

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали по меньшей мере восемь человек, свыше 300 пострадали. Еще десятки местных жителей могут находиться под завалами. Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали рано утром в районе столицы Тираны.

Десятки зданий разрушены и уже не подлежат восстановлению. Трясло так, что жилые строения складывались словно карточные домики.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Многие люди до сих пор остаются на улицах, опасаясь афтершоков. По данным наших дипломатов, россиян среди пострадавших при землетрясении нет.

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