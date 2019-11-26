Восемь человек погибли при землетрясении в Албании

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали по меньшей мере восемь человек, свыше 300 пострадали. Еще десятки местных жителей могут находиться под завалами. Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали рано утром в районе столицы Тираны.

Десятки зданий разрушены и уже не подлежат восстановлению. Трясло так, что жилые строения складывались словно карточные домики.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Многие люди до сих пор остаются на улицах, опасаясь афтершоков. По данным наших дипломатов, россиян среди пострадавших при землетрясении нет.