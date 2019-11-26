Опубликовано видео дерзкого ограбления сокровищницы Дрездена «Зеленый свод»

Опубликованы кадры дерзкого ограбления сокровищницы Дрездена «Зеленый свод». Момент попал на камеры видеонаблюдения. Двое злоумышленников, оказавшись внутри, начинают разрубать топорами бронированные витрины. С трудом, но преступникам все же удается добраться до драгоценностей. В полиции Дрездена отметили, что грабители были небольшого роста, а в сокровищницу они попали, отогнув решетки на окнах.

Сигнализация не сработала из-за пожара на электроподстанции, который, вероятнее всего, также устроили злоумышленники. Похищены три комплекта бриллиантовых украшений, бесценных с исторической точки зрения, но ущерб все же оценили — в миллиард евро.

Сейчас сокровищница закрыта, там продолжают работать следователи. Не исключено, что у преступников были сообщники среди сотрудников музея. Все они под подозрением.

Выйти на след грабителей пока не удалось. Эксперты сомневаются, что им удастся легально продать коллекцию курфюрста Августа Сильного и даже отдельные украшения — уж слишком они известны.