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  4. Экс-майора полиции задержали по делу о квартирах на ночь в Москве

Экс-майора полиции задержали по делу о квартирах на ночь в Москве

, 14:31 | Игорь Рязов 180

Руслана Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий. Полицейского уволили из органов полгода назад.

Фото: www.globallookpress.com /Marijan Murat

Бывший замначальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» Руслан Дейниченко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Он проходит подозреваемым по делу о квартирах на ночь в Москве.

По данным СМИ, Руслана Дейниченко задержали сотрудники ФСБ. Сейчас его проверяют на причастность к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью. Его подозревают в пособничестве бизнесмену Рафаэлю Хамидуллину.

Как стало известно 5-tv.ru, на предпринимателя и аффилированных с ним лиц были оформлены десятки квартир в центре столицы. Их владельцы находятся в розыске в качестве пропавших без вести.

«Большинство из них сдавались по схеме „квартира на ночь“ или их переделывали под сауны», — сказал источник.

РЕН ТВ уточняет, что задержанный экс-майор полиции ранее был уволен по отрицательным мотивам. Фигурантом дела также стал врио начальника ЛО МВД России на водном транспорте Андрей Толкач — он проходит в качестве свидетеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали банду похитителей гендиректора крупной фирмы.

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