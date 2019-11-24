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Банду похитителей гендиректора крупной фирмы задержали в Москве

, 13:12 | Игорь Рязов 124

Шестеро мужчин десять дней возили по регионам 19-летнюю главу фирмы, на расчетных счетах которой хранится 100 миллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Полицейские задержали шестерых человек, подозреваемых в похищении и удержании гендиректора крупной фирмы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, они пытались отобрать у нее бизнес.

Шестерых мужчин задержали вечером 22 ноября. Они подозреваются в том, что похитили генерального директора компании, которая занимается оптовыми продажами кормов для сельскохозяйственных животных. На расчетных счетах фирмы хранятся 100 миллионов рублей.

Главой крупной компании оказалась 19-летняя девушка. Злоумышленники около десяти дней возили ее по разным регионам России, требуя переписать на них компанию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали банду похитителей элитных иномарок.

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