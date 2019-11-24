Банду похитителей гендиректора крупной фирмы задержали в Москве

Полицейские задержали шестерых человек, подозреваемых в похищении и удержании гендиректора крупной фирмы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, они пытались отобрать у нее бизнес.

Шестерых мужчин задержали вечером 22 ноября. Они подозреваются в том, что похитили генерального директора компании, которая занимается оптовыми продажами кормов для сельскохозяйственных животных. На расчетных счетах фирмы хранятся 100 миллионов рублей.

Главой крупной компании оказалась 19-летняя девушка. Злоумышленники около десяти дней возили ее по разным регионам России, требуя переписать на них компанию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье задержали банду похитителей элитных иномарок.