Ольга Орлова стала собачьей массажисткой на Сейшелах. Очень милое видео

Ольга Орлова показала, чем занимается во время отдыха на Сейшелах. Артистка в шутку отметила, что подрабатывает массажисткой для животных.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сидит на корточках на песчаном пляже. Перед Орловой на боку лежит пес. Ольга двумя руками почесывает ему животик и бока — от удовольствия животное зажмурилось.

«Запись на массаж заполнена на ближайшие две недели. Кайфарик Сейшик все забронировал!» — написала звезда.

Как оказалось, четвероногий клиент певицы — звезда «Дома-2». Пес живет на Сейшелах в той части телестройки, где снимается спецпроект «Дом-2: Остров любви».

Instagram @seyshikofficial

В комментариях подписчики Орловой выражают желание записаться на сеанс массажа, несмотря на то, что приема придется долго ждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова заботится о смертельно больной собаке.