Ольга Орлова заботится о смертельно больной собаке: «На улицу она больше не вернется»

Певица Ольга Орлова на днях опубликовала пост, который не оставил равнодушным ее подписчиков. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, телеведущая поделилась душераздирающей историей бездомной собаки Шены.

На беспомощную и больную дворнягу из города Щелково Московской области обратила внимание тезка телезвезды — зоозащитница и активистка Ольга. За мучениями животного долгое время наблюдали прохожие, но ни один из них не решился оказать помощь беззащитному существу.

Instagram @all_in_love_

Девушка подобрала, выходила и нашла собаке достойную хозяйку — телеведущую Ольгу Орлову. Сейчас животное проживает в загородном доме актрисы. По словам Орловой, судьба дворняги теперь в надежных руках.

«Если коротко — она очень стара, в ней пять пуль, у нее огромная неоперабельная опухоль, рак молочных желез с метастазами в легких, саркоптоз и масса кожных заболеваний. Нет зубов».

Instagram @olgaorlova1311

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей-ветеринаров, певица уверяет, что собака больше никогда не вернется к той жизни, которую прожила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова снялась в постели с собаками.