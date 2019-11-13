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  4. Ольга Орлова заботится о смертельно больной собаке: «На улицу она больше не вернется»

Ольга Орлова заботится о смертельно больной собаке: «На улицу она больше не вернется»

, 17:10 | Алиса Старжевская Фото 41

Телеведущая постарается окружить любовью пострадавшее животное.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Певица Ольга Орлова на днях опубликовала пост, который не оставил равнодушным ее подписчиков. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, телеведущая поделилась душераздирающей историей бездомной собаки Шены.

На беспомощную и больную дворнягу из города Щелково Московской области обратила внимание тезка телезвезды — зоозащитница и активистка Ольга. За мучениями животного долгое время наблюдали прохожие, но ни один из них не решился оказать помощь беззащитному существу.

Instagram @all_in_love_

Девушка подобрала, выходила и нашла собаке достойную хозяйку — телеведущую Ольгу Орлову. Сейчас животное проживает в загородном доме актрисы. По словам Орловой, судьба дворняги теперь в надежных руках.

«Если коротко — она очень стара, в ней пять пуль, у нее огромная неоперабельная опухоль, рак молочных желез с метастазами в легких, саркоптоз и масса кожных заболеваний. Нет зубов».

Instagram @olgaorlova1311

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей-ветеринаров, певица уверяет, что собака больше никогда не вернется к той жизни, которую прожила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова снялась в постели с собаками.

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