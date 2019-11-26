Молодой муж Лолиты признался в долгом отсутствии секса с певицей

Экс-возлюбленный Лолиты рассказал о сложностях в сексуальной жизни с артисткой. В эфире одного из ток-шоу Дмитрий Иванов, который по-прежнему остается законным супругом Милявской, сообщил, что они с певицей давно не занимались сексом.

Общаясь с экспертами программы, Иванов честно ответил на вопрос об интимных отношениях с женой. По признанию мужчины, за 2019 год он ни разу не занимался любовью с законной супругой.

Также присутствующий в зале адвокат Александр Добровинский во время беседы с гостем программы назвал куда более внушительный срок перерыва в сексуальной жизни Иванова и Милявской, который Дмитрий оспаривать не стал. По словам адвоката, пара не ведет половую жизнь друг с другом уже несколько лет.

При этом эксперты ток-шоу обратили внимание на то, что в отношениях с новой пассией Дмитрий уделяет много внимания состоянию фигуры и тела своей девушки, тогда как за несколько месяцев до того, как о романе стало известно, он подчеркивал, что в браке с Лолитой не придает этому фактору ключевого значения.

Иванов признался, что между ним и новой возлюбленной сейчас «пробежала искра» — а отношения с Лолитой такую же искру утратили. По мнению мужчины, это сказалось и на интимной жизни супругов. Хотя сейчас, отмечает Дмитрий, его законная жена заметно потеряла в весе и стала выглядеть лучше. За Милявскую вступилась ее подруга — Эвелина Бледанс.

«Это потому, что она уже ходила к психологу и так далее! Именно поэтому она похудела — потому что рассталась с вами, Димочка! Потому что никто не обзывает ее толстой коровой, никто не понижает ее самооценку!» — взвилась артистка.

«Вы что, смеетесь? Я обзывал? Послушайте, мое воспитание даже не позволяет мне такое сказать!» — возмутился Иванов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодой муж Лолиты мог жениться на ней ради израильского гражданства.